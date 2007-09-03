Фельдман на вертольоті побачив, що люди живуть у середньовіччі

Керівник Харківського обласного штабу БЮТ, народний депутат України п`ятого скликання Олександр ФЕЛЬДМАН агітаційну кампанію в регіоні розпочав у нестандартний спосіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного БЮТ, О.ФЕЛЬДМАН облітає віддалені місця регіону на вертольоті, відвідуючи таким чином близько десяти населених пунктів щоденно.

В повідомленні наголошується, що О.ФЕЛЬДМАН «шокований» умовами життя в харківській глибинці, і на основі зібраних фото- і відеоматеріалів планує організувати тематичну виставку.

«Люди в сільській місцевості, особливо в далекій глибинці, сьогодні живуть в умовах, що нагадують середньовіччя. Якби відвідувачі майбутнього фіналу чемпіонату Євро-2012 проїхали по цим забутим Богом і цивілізацією районах, вони б, напевно, не повірили, що таке можливе в сучасній Європі», - цитує слова керівника Харківського БЮТ прес-служба.