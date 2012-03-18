Шуфрич до ВР не хоче, але якщо скажуть, то піде

Рішення про те, чи буде заступник РНБО Нестор Шуфрич балотуватися до парламенту, повинні прийняти члени Партії регіонів. Про це він сказав у коментарі Gazeta.ua.

"Я не бачу для себе необхідності обиратися до парламенту 7-го скликання. Я був уже обраний стільки разів, що мети бути депутатом заради мандату у мене немає. Якщо мої товариші вирішать, що мені необхідно повернутися до Верховної Ради, так і буде. Я виконаю їх рішення. Вони ж і визначать у який спосіб я матиму це зробити", - зазначив він.

Коментуючи призначення секретарем РНБО Андрія Клюєва Шуфрич наголосив, що йому було б некоректно про це говорити.

"Але я радий бачити свого друга, бойового товариша і свого керівника у цьому дуже відповідальному конституційному полі", - додав заступник секретаря РНБО.