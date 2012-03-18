Міліція готова придушити протиправні дії в Обухові
10:55, 18 березня 2012Політика
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Усі 15 виборчих дільниць були відкриті вчасно. Охорону громадського порядку під час виборчого процесу забезпечують близько 100 правоохоронців
Міліція запевняє, що під час сьогоднішніх виборів мера Обухова Київської області готова припинити будь-які протиправні дії.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.
Усі 15 виборчих дільниць були відкриті вчасно. Охорону громадського порядку під час виборчого процесу забезпечують близько 100 правоохоронців. Серед них - місцева міліція, державна служба охорони, працівники «Беркуту».
Загалом на дільниці очікується прихід 28 тисяч виборців.
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