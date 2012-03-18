Міліція готова придушити протиправні дії в Обухові

Міліція запевняє, що під час сьогоднішніх виборів мера Обухова Київської області готова припинити будь-які протиправні дії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

Усі 15 виборчих дільниць були відкриті вчасно. Охорону громадського порядку під час виборчого процесу забезпечують близько 100 правоохоронців. Серед них - місцева міліція, державна служба охорони, працівники «Беркуту».

Загалом на дільниці очікується прихід 28 тисяч виборців.