Морозу випала шістка, а комуністам - чортова дюжина
Результати жеребкування в ЦВК
Першою у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України буде значитись Комуністична партія (оновлена).
Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками проведеного Центральною виборчою комісією жеребкування з визначення номерів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) – суб’єктів виборчого процесу, за якими їх назви розміщуватимуться у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів,
другим номером у списку буде Партія національно-економічного розвитку України,
3 – Український народний блок,
4 – Партія регіонів,
5 – Партія вільних демократів,
6 – Соціалістична партія України,
7 – Блок Литвина,
8 – Блок Юлії Тимошенко,
9 – Блок Людмили Супрун – Український регіональний актив,
10 – «Християнський блок»,
11 – Селянський блок «Аграрна Україна»,
12 – Прогресивно-соціалістична партія України,
13 – Комуністична партія України,
14 – Блок «Наша Україна - Народна самооборона»,
15 – Блок «Всеукраїнська громада»,
16 – Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
17 – Громадянська партія «Пора»,
18 – Партія зелених України,
19 – Блок партій пенсіонерів України,
20 – Всеукраїнська партія народної довіри,
21 - Виборчий блок політичних партій «КУЧМА».