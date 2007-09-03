Морозу випала шістка, а комуністам - чортова дюжина

Першою у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України буде значитись Комуністична партія (оновлена).

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками проведеного Центральною виборчою комісією жеребкування з визначення номерів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) – суб’єктів виборчого процесу, за якими їх назви розміщуватимуться у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів,

другим номером у списку буде Партія національно-економічного розвитку України,

3 – Український народний блок,

4 – Партія регіонів,

5 – Партія вільних демократів,

6 – Соціалістична партія України,

7 – Блок Литвина,

8 – Блок Юлії Тимошенко,

9 – Блок Людмили Супрун – Український регіональний актив,

10 – «Християнський блок»,

11 – Селянський блок «Аграрна Україна»,

12 – Прогресивно-соціалістична партія України,

13 – Комуністична партія України,

14 – Блок «Наша Україна - Народна самооборона»,

15 – Блок «Всеукраїнська громада»,

16 – Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,

17 – Громадянська партія «Пора»,

18 – Партія зелених України,

19 – Блок партій пенсіонерів України,

20 – Всеукраїнська партія народної довіри,

21 - Виборчий блок політичних партій «КУЧМА».