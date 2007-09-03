Морозу випала шістка, а комуністам - чортова дюжина

17:20, 03 вересня 2007
Політика
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Результати жеребкування в ЦВК

ВибориПершою у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України буде значитись Комуністична партія (оновлена).

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками проведеного Центральною виборчою комісією жеребкування з визначення номерів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) – суб’єктів виборчого процесу, за якими їх назви розміщуватимуться у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів,

другим номером у списку буде Партія національно-економічного розвитку України,

3 – Український народний блок,

 4 – Партія регіонів,

 5 – Партія вільних демократів,

 6 – Соціалістична партія України,

 7 – Блок Литвина,

 8 – Блок Юлії Тимошенко,

 9 – Блок Людмили Супрун – Український регіональний актив,

 10 – «Християнський блок»,

 11 – Селянський блок «Аграрна Україна»,

 12 – Прогресивно-соціалістична партія України,

 13 – Комуністична партія України,

 14 – Блок «Наша Україна - Народна самооборона»,

 15 – Блок «Всеукраїнська громада»,

 16 – Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,

 17 – Громадянська партія «Пора»,

 18 – Партія зелених України,

 19 – Блок партій пенсіонерів України,

 20 – Всеукраїнська партія народної довіри,

21 - Виборчий блок політичних партій «КУЧМА».

 

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