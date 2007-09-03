На дискотеку Тимошенко одягнула «латані» джинси (фоторепортаж)
17:25, 03 вересня 2007Політика
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Танцювати лідер БЮТ не ризикнула
На студентську дискотеку в Національному комплексі "Експоцентр України" лідер БЮТ Юлія Тимошенко з`явилася без коси і в «латаних» джинсах.
Щоправда сама танцювати лідер опозиції не ризикнула. Замість танців Тимошенко запропонувала студентам «покластися на політичну силу, яку я очолюю». Сайт БЮТ повідомляє, що Тимошенко підписала чергове своє зобов`язання – цього разу це – «Студентський прорив». І заявила зібранню, що «стипендія - це не компенсація за одну дискотеку, а це нормальні гроші, які мають отримувати люди, які хочуть нормально побудувати своє життя».
Фото Олександра Прокопенка / УНІАН
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