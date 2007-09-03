Представник блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Центральній виборчій комісії Роман ЗВАРИЧ не виключає проведення повторного жеребкування з визначення номерів партій і блоків у бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.ЗВАРИЧ висловив впевненість, що завтра Адміністративний суд м. Києва винесе правомірне рішення щодо Громадянської партії «Пора», і ЦВК буде змушена зняти цю політичну силу з реєстрації.

Р.ЗВАРИЧ зазначив. що питання повторного жеребкування не прописано у діючому законодавстві, але, на його думку, його можна провести, оскільки “це набагато краще, ніж виборці побачать відсутність певного порядкового номеру в бюлетені”.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва почав розгляд скарги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції України, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичної сили.

Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

31 серпня блок НУ-НС оскаржив у Київському окружному адміністративному суді реєстрацію ЦВК партії “Пора” як самостійного суб’єкта виборчої кампанії.

Того ж дня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів партії “Пора” від 23 серпня 2007 року.

2 вересня Міністерство юстиції України подало скаргу до Апеляційного адміністративного суду м. Києва на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо партії «Пора», яку за рішенням Центральної виборчої комісії було виключено із списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

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