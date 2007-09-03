Богатирьова каже, що Президент і опозиція забилися в куток

Завтра Верховна Рада України V скликання не розглядатиме законопроект про внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування, а розгляне тільки ті зміни, які пов’язані із зняттям депутатської недоторканності і пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявила координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА після засідання координаційної ради коаліції.

Вона повідомила, що зараз продовжується збір підписів народних депутатів під законопроектом про внесення змін в Конституцію, які пов`язані із зняттям депутатської недоторканності і пільг.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, є домовленість з народними депутатами, і тому буде зібрана необхідна кількість підписів (для розгляду цього питання необхідно зібрати 150 підписів народних депутатів – УНІАН).

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, зараз робоча група розробляє остаточне формулювання положень законопроекту. Вона сказала, що ні Президент України, ні депутати від опозиції не відповіли на запрошення завтра взяти участь в засіданні парламенту і проголосувати за зняття депутатської недоторканності і пільг.

За її словами, вони, напевно, «бояться знімати депутатську і президентську недоторканність, тому забилися в куток і не відповідають». «Напевно, вони не прийдуть, побояться», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона підтвердила, що парламент засідатиме тільки завтра, а потім весь тиждень депутати працюватимуть в округах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання Погоджувальної ради голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що завтра парламент планує розглянути проект закону “Про внесення змін в Конституцію України” (щодо удосконалення механізму організації публічної влади). Ці зміни торкалися розподілу повноважень між гілками влади і органами місцевого самоврядування.

Раніше представники БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» неодноразово заявляли, що їх фракції не мають наміру брати участь в IV сесії ВР V скликання, оскільки цей парламент є неповноважним.