Віктора Бондаря призначено в.о. голови Дніпропетровської ОДА

Заступника глави Секретаріату Президента України Віктора БОНДАРЯ призначено тимчасово виконуючим обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови ОДА.

За інформацією прес-служби, сьогодні о 16-й годині В.БОНДАРЯ представив керівному складу ОДА секретар Ради національної національної безпеки та оборони України Іван ПЛЮЩ.

Прес-служба облдержадміністрації посилається на І.ПЛЮЩА, який повідомив. що голова Дніпропетровської ОДА Надія ДЕЄВА написала заяву за власним бажанням ще місяць тому.

Особисто Н.ДЕЄВА була присутня під час представлення В.БОНДАРЯ.

Журналістів усіх центральних ЗМІ на представлення нового керівника Дніпропетровщини не запросили.