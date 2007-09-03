Партія регіонів закликає НУ-НС працювати, а не займатися демагогією

Партія регіонів закликає блок «Наша Україна – Народна самооборона» працювати, а не займатися демагогією.

Про це сказано в заяві Партії регіонів, оприлюдненій її прес-службою.

«Так, днями один із лідерів блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив про те, що соціальні пропозиції Партії регіонів і уряду ЯНУКОВИЧА – фантастичні й спрямовані на те, щоб відвернути людей від антикорупційних ініціатив Президента», - нагадує Партія регіонів.

Її дивує, яким чином В.КИРИЛЕНКО «вирахував» 179 млрд. грн. на реалізацію зобов`язань регіоналів.

У заяві Партії регіонів указується, що, наприклад, для забезпечення програми державної підтримки при народженні дітей, необхідно всього близько 6 млрд. грн. У державному бюджеті на 2008 рік на виплату допомоги при народженні дітей вже передбачено 5 млрд. 984 млн. грн. З них: щомісячна допомога тим, хто народився в 2007 році становить – 1 млрд. 435 млн. грн.; допомога на первістків, що народилися в 2008 році, – 2 млрд. 402 млн. грн.; допомога на народження другої дитини - 1 млрд. 717 млн. грн.; виплати при народженні третього і більше за дітей – 430 млн. грн.

«Уряд ЯНУКОВИЧА вже неодноразово доводив свою ефективність, він довів усім, що здатен примусити економіку працювати на людей і для людей. Кабінет Міністрів зробив цього року все, щоб в 2008 році державна скарбниця була більшою, бюджетні можливості країни були вищими, опіка з боку держави була сильнішою», - підкреслюється в заяві.

Натомість, зазначає Партія регіонів, опозиціонери пропонують «суцільні політичні гасла».

Партія регіонів сподівається, що НУ-НС виконає хоча б свої обіцянки самовіддано боротися з корупцією. «Чергові антикорупційні програми НУ-НС – всього лише ширма, за якою не немає ніякої економічної програми, ніяких конкретних кроків для розвитку країни, ніяких конструктивних заходів», - вважають у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО висловив переконання, що соціальні обіцянки Партії регіонів неможливо виконати.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що вартість соціальних передвиборних обіцянок Партії регіонів досягає 179 млрд. грн. При цьому він звернув увагу, що витратна частина загального бюджету на цей рік становить 142 млрд. грн., і таким чином виходить, що Партія регіонів планує більше, ніж один державний бюджет використовувати на свої обіцянки. "Партія регіонів зараз не може виконати ініціативи, які коштують 60 млрд., коли перебуває при владі, але обіцяє людям, що вони потім, коли їх знову оберуть, знайдуть 179 млрд. грн. і виконають свої соціальні обіцянки”, - сказав він.