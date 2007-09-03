Ющенко попереджає учасників завтрашніх зборів у ВР про відповідальність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попереджує про правову відповідальність депутатів за проведення нелегітимного засідання Верховної Ради і називає це спробою зриву виборів. Про це він сказав сьогодні у своєму телезверненні до українського народу.

Президент вважає, що з боку парламентської коаліції відбувається спроба загострити ситуацію в нашій країні.

”Завтра, 4 вересня, вони мають намір провести нелегітимне засідання Верховної Ради України. Переконаний, нам вистачить мудрості пережити авантюри відомих вам хитромудрих товаришів”, - переконаний Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що є ряд причин, які не дозволяють йому „мовчки спостерігати за цим театром”. На його переконання, за „провокаціями стоїть глухе бажання зірвати вибори”. „Воно викликане страхом втратити владу і своє персональне місце у цій владі. Як видно, уроки засвоюються слабо. Дехто ніяк не може зрозуміти, що ані закон, ані публічні політичні домовленості порушувати не можна. Країна змінилася. Країна не хоче терпіти цих інтриг. Народ не хоче мати справу з політиками, які за спиною людей постійно вдаються до обману”, - підкреслив глава держави.

”Ставлю крапку над «і». Згідно з Конституцією, Верховна Рада України п`ятого скликання є неповноважною. Будь-яке рішення такої Ради є нелегітимним, воно не має жодної практичної сили і жодного політичного ефекту. Дії народних депутатів, які вийдуть за межі закону, отримають чітку правову оцінку. Упевнений – осуд прозвучить і з боку громадськості”, - наголошує він.

Водночас, за словами Президента, народні депутати мають право на зібрання в умовах, коли парламент неповноважний. „Це – їхня власна справа”, - говорить В.ЮЩЕНКО і додає: „Можна було б не звернути увагу. Але їм мало зустрітися один з одним після відпустки. Вони знову хочуть поспекулювати на тему законодавства. Це – така технологія. Вони думають: давайте використаємо думки інших, щоб показати своє вболівання за долю виборців. Де, цікаво, панове, ви були раніше?”.

В.ЮЩЕНКО назвав такі дії грою. „Давайте «поштампуємо» рішення, щоб люди побачили, як ми працюємо”, - зауважив Президент.

Він нагадав, що після 1 червня, у неповноважній Раді прийнято 39 псевдозаконів, із яких жоден не взятий до виконання. Кожен з них – нелегітимний.

”Кожен – звичайна спекуляція на дуже чутливих темах – від державних закупівель до питань землі. Ці приклади – не тільки на тему ефективності чи моралі народних обранців. У них – конкретна ціна. Мільйони змарнованих гривень українського бюджету. Це – ціна пропаганди політиків за ваш рахунок. Я кажу спокійно і твердо: панове депутати, заспокойтеся, не зловживайте терпінням людей, не перетворюйте Верховну Раду на посміховище. У стінах українського парламенту – життя країни, а не плацдарм для ваших експериментів і двобоїв з вітряками”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

”Хочу, щоб це почув кожен і, насамперед прем`єр-міністр, лідер парламентської коаліції Віктор ЯНУКОВИЧ. Намір провести 4 вересня засідання парламенту закінчиться нічим”, - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що після виборів 30 вересня почнеться робота по легітимному, повноцінному схваленню першочергових законів.

”Це зробимо у повноважному парламенті. Без бутафорії і галасу. Так буде скасовано необмежену депутатську недоторканність. Так буде схвалено державний бюджет 2008 року. Так будуть прийняті реальні соціальні зміни, які дозволять підвищити ваші зарплати, пенсії, допомогу і стипендії. Я хочу, щоб політики, нарешті, почали працювати. Це, в моєму розумінні і відчутті, вимога кожного з вас”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

”Я сказав все. Вибори – 30 вересня. Відхиляю метушню авантюристів. Спокійно і впевнено народ зробить свій вибір. Ми стали іншими”, - закінчив такими словами своє телезвернення Президент України.