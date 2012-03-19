Хорошковський - про «торгові війни»: Ми просто переорієнтуємося на інші ринки

Україна переорієнтується на інші ринки в разі введення обмежень на українські товари зі сторони країн-сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший віце-прем`єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив у Москві журналістам після саміту ЄврАзЕС.

«Україні немає сенсу зменшувати товарооборот із будь-ким. Є сенс збільшувати. А антидемпінг або спеціальні розслідування призводять до того, що ми просто переорієнтуємося на інші ринки. Й це впливає негативно на двосторонні торгово-економічні відносини з нашими сусідами», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що Україна готова застосовувати адекватні дії, але лише не за принципом «і ми також застосовуватимемо».

За його словами, Україна виводитиме антидемпінгові розслідування на рівень міжнародних відносин і договорів, навіть у рамках міжурядових комісій, які працюють абсолютно з усіма країнами. Тоді це дасть нам додатковий захист, вважає він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підкреслив, що стосовно українських товарів, через обгрунтовані й необгрунтовані причини, проводяться розслідування або існують подібного роду обмеження.

«Ми ж зі своєї сторони поводимося вкрай толерантно й просимо своїх сусідів поводитися по відношенню до нашої країни так само толерантно. Тому що, на наш погляд, будь-яке зменшення обсягів двосторонньої торгівлі не вигідне всім сторонам, не лише комусь конкретно», - сказав він.