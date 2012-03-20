Литвин закрив засідання ВР, яке було розпочате у п’ятницю

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні закрив засідання парламенту, яке було розпочате у п’ятницю, 16 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер нагадав, що в п’ятницю засідання ВР не було закрите у зв’язку з блокуванням трибуни парламенту.

Сьогодні парламент працює за порядком денним, який передбачений на вівторок, 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня близько 12.00 депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу парламенту на знак протесту проти недопуску їхніх колег у Качанівську колонію, і пленарне засідання так і не відновилося.

19 березня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключив, що депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» 20 березня знову блокуватимуть роботу парламенту.