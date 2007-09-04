Мороз відкрив засідання Верховної Ради
10:05, 04 вересня 2007Політика
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До зали прийшли міністри
Відкрилась четверта сесія Верховної Ради України V скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття сесії беруть участь члени уряду на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ, депутати від трьох фракцій коаліції – Партії регіонів, КПУ та СПУ.
Крім того, у сесійній залі присутні депутати з фракцій БЮТ та «Наша Україна», які фактично перейшли на бік коаліції.
Загалом у залі зареєструвалося 269 народних депутатів.
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