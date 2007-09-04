Мороз відкрив засідання Верховної Ради

Відкрилась четверта сесія Верховної Ради України V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття сесії беруть участь члени уряду на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ, депутати від трьох фракцій коаліції – Партії регіонів, КПУ та СПУ.

Крім того, у сесійній залі присутні депутати з фракцій БЮТ та «Наша Україна», які фактично перейшли на бік коаліції.

Загалом у залі зареєструвалося 269 народних депутатів.