Президент вивів Дєєву зі складу РНБО

Указ розміщено на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації Надію ДЄЄВУ зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, учора, третього вересня, Президент звільнив Н.ДЄЄВУ з посади голови Дніпропетровської ОДА. Н.ДЄЄВА очолювала Дніпропетровську облдержадміністрацію з листопада 2005 року.

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