Президент вивів Дєєву зі складу РНБО
10:26, 04 вересня 2007Політика
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Указ розміщено на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації Надію ДЄЄВУ зі складу Ради національної безпеки і оборони України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, учора, третього вересня, Президент звільнив Н.ДЄЄВУ з посади голови Дніпропетровської ОДА.
Н.ДЄЄВА очолювала Дніпропетровську облдержадміністрацію з листопада 2005 року.
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