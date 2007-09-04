Тимошенко прибула в Донецьк захищати своїх

Лідер виборчого блоку БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула в Донецьк, щоб розслідувати інцидент з побиттям активістів блоку.

Як повідомили в прес-службі Донецького обласного штабу блоку, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО прибула в Донецьк і відразу поїхала в лікарню м. Красногорівка, де знаходяться на лікуванні активісти міського штабу БЮТ м. Ждановки Артем СЕНОВ і Сергій і Аліна АРХИПЧУКИ.

У прес-службі уточнили, що після відвідин лікарні Ю.ТИМОШЕНКО повернеться в Донецьк і проведе прес-конференцію, на якій дасть оцінку "проблемам системного тиску на членів БЮТ у Донецькій області, фактам жорстокого побиття активістів і членів партії".

У прес-службі також нагадали, що 1 вересня опівночі в с.Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області близько 15 чоловік скоїли хуліганський напад на членів партії БЮТ - голову міського штабу м. Ждановки А.СЕНОВА, а також працівників штабу БЮТ Аліну і Сергія АРХИПЧУКІВ, які поверталися з дискотеки додому і були вдягнуті у футболки із символікою БЮТ. Внаслідок нападу активісти БЮТ дістали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.