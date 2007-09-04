Мороз заявляє, що захищає Президента

Чергова сесія Верховної Ради України V скликання проводиться законно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відкриття четвертої сесії ВР V скликання заявив голова парламенту Олександр МОРОЗ.

«Чергова сесія і наше засідання повністю правочинні і відповідають конституційним принципам, що підтверджуються Конституцією України», - сказав він.

За словами О.МОРОЗА, пленарне засідання ВР необхідно провести тому, що, як свідчить аналіз розвитку політичних подій, «ми не можемо нехтувати небезпекою спланованого владного хаосу, коли внаслідок небажаного результату для того чи іншого суб’єкту виборчої кампанії новообрана ВР не зможе бути повноважною».

Голова ВР п’ятого скликання зазначив, щоб для того, аби ні у кого не виникало спокуси, граючись цими обставинами, посилаючись на 30-денну перерву у роботі парламенту, необхідно провести пленарне засідання.

За словами О.МОРОЗА, якщо після виборів новообраний парламент буде неповноважним, працюватиме парламент, обраний 26 березня 2006 року.

«І гарантією тому буде наше нинішнє засідання та інші, в тому числі пленарні форми роботи», - сказав він.

О.МОРОЗ також зауважив, що планерне засідання ВР є також своєрідним захистом і для Президента, в той час, коли після виборів його оточення намагатиметься нав’язувати йому «спокусливу формулу президентського правління».

«Такого правління не буде, як і псевдопідстав для нової Конституції, придуманих всупереч Основного Закону», - сказав О.МОРОЗ.