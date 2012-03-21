Брюссельський експерт: Україна чудова країна, але без господаря

Політичний аналітик Європейського політичного центру (Брюссель) Аманда ПОЛ закликає українську владу відмовитись від вибіркового правосуддя задля налагодження відносин з ЄС.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

За словами А.ПОЛ, Україна є прекрасною, багатою на природні ресурси країною, однак “це все залишається без хазяїна”. Експерт зазначила, що впродовж 20 років українська політична еліта не розвивала країну, а ворогувала між собою.

А.ПОЛ констатувала, що Україна має бажання приєднатися до ЄС, але “слова розходяться зі справами, і тому конкретного результату немає”. Водночас, за словами експерта, ЄС не повинен на 100% звинувачувати лише Україну у відсутності прогресу, а натомість надати їй чітку перспективу членства.

Вона зазначила, що незважаючи на докладені зусилля, переговори щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС так і не доведено до кінця. “Зараз чітко незрозуміло, чи буде парафована і підписана угода про асоціацію”, – сказала А.ПОЛ.

Вона заявила, що в Україні спостерігається “сповзання” демократії, вибіркове правосуддя, ознаками якого стали кримінальні справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. За словами експерта, цим колишнім урядовцям слід надати можливість повернутись в політику і провести демократичні вибори у жовтні цього року.

А.ПОЛ зауважила, що українській владі необхідно боротися з “епідемією корупції”. За її словами, усі 27 країн ЄС уважно за цим спостерігають. Також, за її словами, Україні слід значно підняти рівень верховенства права, провести низку реформ у різних сферах найближчим часом.

“Те, що відбулось в Україні за останні 18 місяців, – це ганьба”, – заявила А.ПОЛ. Вона додала, що Україна була “маяком демократії” на пострадянському просторі і зараз має виправити ситуацію, що склалась.