Апеляційний суд поставив крапку у справі ”Пори”

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив протиправність рішення Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів партії “Пора”.

Про це повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з посиланням на першого заступника керівника Департаменту з питань юридичного забезпечення Центрального штабу блоку Валерія КАРПУНЦОВА.

“Сьогодні о 9.00 Київський апеляційний адміністративний суд оголосив рішення за наслідками розгляду апеляційної скарги Мін’юсту та представників ГОДУНКА, яким ухвалив: відмовити повністю Міністерству юстиції та представникам ГОДУНКА у задоволенні апеляційної скарги, постанову окружного адміністративного суду Києва від 31 серпня залишити без змін. Рішення є остаточне і оскарженню не підлягає”, - підкреслив В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомлялося, 31 серпня окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову у справі за позовом блоку “Наша Україна – Народна самооборона” до Міністерства юстиції (треті особи Громадянська партія “ПОРА”, Центральна виборча комісія) про визнання його дій протиправними. Суд постановив позивні вимоги Блоку задовольнити і визнати протиправними дії Міністерства юстиції щодо взяття до відома інформації про внесення змін до складу керівних органів “Пори”. А саме: про обрання нового складу політичної ради та обрання головою Політради партії Ярослава ГОДУНКА; взяття до відома рішення “Пори” про вихід зі складу блоку; видачі завірених копій статуту та свідоцтва про реєстрацію “Пори”, а також складення і затвердження правового висновку щодо внесення змін щодо складу керівних органів “Пори” від 23 серпня 2007 року.

У свою чергу Мін’юст подав апеляцію на це рішення Окружного адміністративного суду.