У засіданні ВР оголосили перерву

У сьогоднішньому засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.30.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено на прохання фракцій Партії регіонів і Соціалістичної партії України.

Як пояснив голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, ця перерва необхідна для проведення консультацій між політичними силами щодо сьогоднішнього голосування та прийняття рішень.

Як повідомлялося, сьогодні ВР планує розглянути питання щодо скасування депутатської недоторканності, скасування пільг та привілеїв.

Крім того, передбачено розгляд питання щодо законодавчого врегулювання умов та процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Україні.