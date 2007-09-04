Симоненко знає, з ким Ющенко вечеряв 6 серпня

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його Секретаріат у підготовці до фальсифікації результатів дострокових парламентських виборів та намаганні зняти КПУ з виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після відкриття четвертої сесії Верховної Ради п’ятого скликання.

За словами П.СИМОНЕНКА, 6 серпня відбулася зустріч Президента В.ЮЩЕНКА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з приводу фальсифікації результатів виборів.

«6 серпня відбулася тайна вечеря в особі ЮЩЕНКА, НАЛИВАЙЧЕНКА та БАЛОГИ, на якій йшла детальна розмова, як сьогодні розрушити коаліцію національної єдності через недопущення КПУ на вибори», - стверджує П.СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що деяким засобам масової інформації доручено проводити кампанію з дискредитації КПУ.

Крім того, за його словами, сьогодні дано доручення зробити все можливе, аби визнати недійсними результати виборів у Криму.

«Ця практика в черговий раз свідчить, що Президент сьогодні очолює структуру по фальсифікації виборів», - заявив П.СИМОНЕНКО.