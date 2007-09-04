Тимошенко поїхала в Донецьк даремно?

Головне управління внутрішніх справ Донецької області офіційно спростовує факт побиття активістів БЮТ з політичних мотивів.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, 2 вересня в чергову частину Мар’їнського райвідділу міліції надійшла заява від громадянина Сергія АРХИПЧУКА, який пояснив, що його, а також його дружину і брата, які є працівниками штабу БЮТ, побили невідомі на дискотеці в селі Єлизаветівка.

У результаті проведення первинних слідчих дій за фактом події, а також аналізу свідчень потерпілої сторони і свідків співробітниками міліції було встановлено, що приблизно о першій годині ночі 2 вересня між компаніями молодих людей, які відпочивали в кафе "Вітрило", виник конфлікт. Приводом для з`ясування стосунків стало висловлювання на адресу жінки. Конфлікт переріс у бійку. Потерпілим було завдано тілесних ушкоджень і фізичного болю. Дана подія зареєстрована черговим Мар’їнського райвідділу міліції.

Згідно з висновком співробітників міліції, інцидент мав винятково хуліганський характер і жодним чином не пов`язаний з політичною діяльністю активістів БЮТ. За фактом хуліганства, скоєного групою осіб, слідчим відділом Мар’їнського райвідділу міліції порушено кримінальну справу. Особи, підозрювані в скоєнні злочину, встановлені. Вжито заходів з їх затримання. В УВС також категорично спростували інформацію про причетність співробітників міліції до інциденту, що стався.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 4 вересня, прибула до Донецька, аби розслідувати інцидент з побиттям активістів блоку.