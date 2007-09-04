Мороз подарував депутатам вірші про те, як мучиться його душа

Народним депутатам п`ятого скликання у Верховній Раді роздали збірки поезій Олександра Мороза "Кують зозулі...".

У вівторок зранку прямо протягом засідання працівники апарату Верховної Ради внесли до зали декілька сот примірників поетичних збірок Мороза та роздали їх депутатам.

На запитання, хто розпорядився поширити книжки серед нардепів, одна зі співробітниць відповіла: "Голова Верховної Ради".

У передмові до книжки сказано, що "Кують зозулі..." – це нова книга поезії народного політика Олександра Мороза – сильної, цілісної людини і державотворця".

"У віршах вирують почуття, що підносять, окрилюють чи печуть, мучать душу автора, а тому вони відповідно діють і на читача", - також сказано в анотації.

Українська правда