Україна та Молдова спростили спільний митний контроль

В Одесі під час тристоронньої зустрічі керівників митних відомств України та Молдови спільно з Місією Європейської комісії з надання допомоги в питаннях охорони кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) країни домовились про спрощення процедур митного контролю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, зокрема, голова Держмитслужби Ігор КАЛЄТНІК відзначив, що домовленості спрямовані на спрощення процедур митного контролю та створення комфортних умов для перетину кордонів громадянами.

Він зауважив, що одним з конкретних прикладів високого рівня співпраці є обмін попередньою інформацією між митними службами України та Молдови. Такий обмін дозволяє максимально пришвидшити перетин кордону та здійснення митних процедур. Адже митні служби двох країн мають можливість отримувати інформацію щодо транспортних засобів та їхнього вантажу ще до того, як вони перетнуть кордон.

«Для нас дуже цінною є експертна допомога, надана Місією Євросоюзу в напрямку підвищення точності і повноти даних, якими обмінюються митні служби. Також ми сподіваємося на допомогу Місії EUBAM щодо підтримки ініціативи Держмитслужби активізувати діалог з Європейською комісією в налагодженні обміну інформацією з ЄС» - сказав І.КАЛЄТНІК.

Він також відзначив, що планується обговорення цього питання під час проведення Форуму високого рівня в рамках ініціативи «Східного партнерства», який Держмитслужба прийматиме восени цього року. Участь у ньому візьмуть голови митних відомств усіх країн Європи та СНД, а також керівництво Європейської комісії та Всесвітньої митної організації.

І.КАЛЄТНІК також висловив сподівання на сприяння Місії EUBAM у розгляді Європарламентом законодавчої ініціативи Європейської комісії про внесення змін до Шенгенського кодексу кордонів.