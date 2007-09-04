Депутати працюватимуть у поті чола аж до виборів

Верховна Рада V скликання ухвалила постанову про календарний план проведення 4-ї сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, постановою передбачено проведення засідань до 30 вересня “виключно для вирішення нагальних економічних і соціальних питань, зокрема, представлення проекту державного бюджету на 2008 рік”.

“За” дане рішення проголосували 264 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, в основному парламент працюватиме у комітетах, фракціях та в округах.