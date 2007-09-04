Мороз з приводу фальшивки звернеться ”куди слід”

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що звернеться до суду з приводу публікації у виданні «Наша газета плюс» нібито його звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

О.МОРОЗ висловив жаль з приводу того, що виборча кампанія проводиться “досить брудно”.

Він зазначив, що в цій газеті вміщено нібито його звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА з приводу того, що в обмін на збереження за ним посади керівника парламенту він підтримає ініціативу В.ЮЩЕНКА щодо проведення референдуму з питання внесення змін до Конституції.

О.МОРОЗ наголосив, що це фальшивка. «Ми звернемося куди слід з приводу фальшивки», - зазначив він.

Водночас О.МОРОЗ не виключив, що це фальшива газета «Наша газета плюс», яка була випущена спеціально для розповсюдження такої неправдивої інформації.

Довідка УНІАН. “Наша газета плюс” є партійним виданням Соціал-демократичної партії України (об’єднаної).