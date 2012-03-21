У Польщі в Азарова запитають, куди йде Україна

Голова уряду Польщі Дональд ТУСК під час запланованої на четвер, 22 березня, зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ планує обговорити внутрішню ситуацію в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду, анонсуючи проведення шостого засідання Комітету урядів Польщі та України у справах Євро-2012, яке завтра пройде у Варшаві.

«Крім Євро-2012 голови урядів будуть обговорювати поточну міжнародну ситуацію та внутрішню ситуацію в Україні», - відзначено у повідомленні.

Д.ТУСК планує також обговорити перспективи польсько-українських відносин «у аспекті українських декларацій, що підтверджують продовження інтеграційного курсу з Євросоюзом».

Сьогодні М.АЗАРОВ вирушає з дводенним візитом до Польщі.

У рамках візиту заплановані зустрічі з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та головою Сейму Евою КОПАЧ.