Янукович: І вже не буде різниці - літати літаком чи потягом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що незабаром Україну зі сходу на захід можна буде перетнути автомобілем за 15 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Ради церков у Києві.

Говорячи про хід підготовки України до Євро-2012, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для цього активно будуються автобани.

За його словами, також активно запроваджується швидкісне залізничне сполучення, для чого закуповуються швидкісні потяги у Кореї.

Президент висловив сподівання, що це стане однією з ознак нового життя українця, «і вже не буде різниці великої - літати літаком чи потягом швидкісним».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив при цьому, що з економічної точки зору потягом буде дешевше.