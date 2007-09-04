Чечетов вмикає зранку праску - і звідти чує голос Ющенка

Член Партії регіонів Михайло Чечетов заявляє, що коаліція ухвалить рішення про скасування депутатської недоторканності на засіданні Верховної Ради 5 скликання у вівторок і направить його до Конституційного суду.

"Ми сьогодні ухвалимо це рішення, направимо на підпис до Конституційного Суду, а далі подивимося", - сказав він з трибуни Верховної Ради у вівторок під час обговорення відповідного законопроекту.

Чечетов також обурився тим, як блок "Наша Україна" – "Народна Самооборона" веде кампанію за зняття депутатської недоторканності.

"Останнім часом неможливо було вмикати телевізор, радіо. Вмикаєш телевізор, вмикаєш радіо, вмикаєш вже праску зранку, і там Президент, Кириленко, Тимошенко: "Давайте знімемо привілеї, недоторканність". Набридло всім", - сказав він.

"Виникає питання: де ж та публіка, яка через праску розповідала про те, що треба прийти і скасувати пільги? Говорити говорили, а як дійшло до справи, то що – кишка тонка?", - звернувся Чечетов до представників опозиції.

Він також вважає наміри опозиції з цього приводу нещирими.

"Порозвішували по всій країні плакати помаранчево-іржаві, де написано "Наша Україна" – "Народна Самооборона" і дулі понамальовані! Треба підтримувати скасування пільг, а не дулі по всій країні розвішувати. Це дулі народу від "Нашої України" – "Народної Самооборони" на пропозицію скасувати пільги", - обурився Чечетов.

У свою чергу спікер парламенту 5 скликання Олександр Мороз зробив зауваження Чечетову "за мовний режим".

"Якщо ви виступаєте російською мовою, то не дуля, а фіга", - сказав він.

Як відомо, для зняття депутатської недоторканності потрібно внести зміни до Конституції не менше як 300 голосами депутатів.

Після ухвалення відповідних змін закон спрямовують на підпис Президенту.

У залі Верховної Ради у вівторок було 269 депутатів 5 скликання.

Українська правда