Партія регіонів стверджує, що активісти БЮТ побили шахтаря

Партія регіонів заявляє, що донецькі активісти БЮТ на автомобілі збили людину, після чого побили її.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, 2-3 вересня в ряді інтернет-ЗМІ з’явилася інформація про нібито звіряче побиття членів БЮТ у селі Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області. Підставою для цього, за твердженням прес-служби БЮТ, був той факт, що вони були одягнені у футболки із символікою Блоку Юлії Тимошенко, що й зумовило напад.

«Реальні факти свідчать про зворотне: чергова «страшилка» бютівців виявилася мильною бульбашкою, що покликана у черговий раз показати «звірине обличчя» Донбасу, нетерпимість його жителів до інакомислячих тощо», йдеться в повідомленні.

За словами начальника 53-го окружного штабу Партії регіонів Василя ГОНЧАРЕНКА, «жертви побиття» дійсно поверталися з нічної дискотеки на автомобілі «Волга». Але, мабуть, веселість так закрутила їм голову, що вони не помітили, як під колеса їхньої машини потрапив 40-річний гірник шахти «Південнодонбаська» №1 Іван ЧУПРИНА. Саме він і є єдиним реальним потерпілим у результаті тих подій».

Як заявив В.ГОНЧАРЕНКО, «члени БЮТ» просто збили людину, більш того, вийшовши зі своєї машини, вони, «ображені» тим, що він «подавав голос», зламали йому ще й ніс. Зараз Іван ЧУПРИНА лежить у районній лікарні Красногорівки зі струсом головного мозку й перебитим носом”.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 4 вересня, прибула до Донецька, щоб розслідувати інцидент із побиттям активістів блоку.

За інформацією прес-служби Донецького обласного штабу блоку, Ю.ТИМОШЕНКО побувала в лікарні м. Красногорівка, де знаходяться на лікуванні активісти міського штабу БЮТ м. Жданівка Артем СЕНОВ і Сергій та Аліна АРХИПЧУКИ.

У прес-службі також нагадали, що в с. Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області близько 15 осіб скоїли хуліганський напад на членів партії БЮТ - голову міського штабу м. Жданівка А.СЕНОВА, а також працівників штабу БЮТ Аліну та Сергія АРХИПЧУКІВ, які поверталися з дискотеки додому й були одягнені у футболки із символікою БЮТ. Внаслідок нападу активісти БЮТ одержали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.