Янукович вважає призначення Бондаря незаконним

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає незаконним призначення екс-заступника глави Секретаріату Президента Віктора БОНДАРЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні під час своєї робочої поїздки в Луганську область.

«Президент України вкотре показав, що він нехтує Конституцією і не бажає співробітничати з іншими гілками влади», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що призначення керівників державних адміністрацій чітко визначене в Конституції України.

«Це черговий крок, який підкреслює, що можна жити в країні без законів, за принципом політичної доцільності. Доцільно було призначити БОНДАРЯ напередодні виборів - його призначили», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення В.БОНДАРЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Дніпропетровської ОДА.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 118 Конституції України, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів України.