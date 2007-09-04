Луценко звинувачує Симоненка у ”звичайній комуністичній брехні”

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО виступає за скорочення терміну парламентської каденції до трьох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він пропонуватиме конституційній раді, яка напрацьовуватиме зміни до Конституції, передбачити, аби народних депутатів обирали на три роки.

Також Ю.ЛУЦЕНКО пропонує надати право голосу особам вже з 16-ти років.

Крім того, лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” спростував заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що нібито вчора відбулася нарада Президента Віктора ЮЩЕНКА, в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, на якій йшлося про максимальне сприяння Блоку Литвина потрапити у парламент, зайнявши там місце комуністів.

«Це звичайна комуністична брехня. Ніяких розмов не було і бути не може», - заявив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив впевненість, що до нових президентських виборів обов’язково мають відбутися вибори у місцеві ради. Водночас він наголосив, що партійні списки в місцевих радах не виправдали себе.

«Це невдалий експеримент. Тому я особисто запропоную майбутній конституційній раді зміни до Конституції, згідно з якими виборча система до місцевих рад у нас буде за британським принципом – політичні партії пропонуватимуть конкретних кандидатів, за яких голосуватимуть виборці. Тому більше не буде чорних політичних котів у чорних мішках», - заявив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також прокоментував ситуацію із можливими поновленням на своїй посаді колишнього начальника головного управління УМВС у Львівській області Олега САЛА.

«Я знаю, що вже усі необхідні документи на повернення О.САЛА готові до підпису. Я не виключаю, що його буде призначено начальником обласної міліції Львівщини, але я думаю, що він не увійде через парадний вхід до управління. Я глибоко переконаний в патріотизмі львівської міліції, і якщо О.САЛО увійде в свій кабінет, то лише на 26 днів. Через 26 днів настане день змін», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.