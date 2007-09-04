Верховна Рада скасувала пільги для народних депутатів

Верховна Рада України V скликання ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування пільг і привілеїв), яким скасувала пільги для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 261 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законом передбачено, зокрема, скасування норми щодо надання депутатові щорічної оплачуваної відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати.

Також змінами до закону виключено статтю щодо забезпечення народних депутатів жилими приміщеннями.

Під час обговорення законопроекту деякі депутати зазначали, що після виключення цього положення, у законі не буде передбачено, яким чином депутати забезпечуватимуться хоча б службовим житлом. Один із авторів цього законопроекту, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ зазначив, що рік проживання народного депутата в готелі коштує 125 тис. грн., тобто за 5 років ця сума становить понад 600 тис. грн. Водночас виплата депутатам компенсації за житло передбачалася в розмірі близько 300 тис. грн. Він вважає, що парламент має ухвалити рішення про будівництво “службового містечка” для народних депутатів, як колись запропонував голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ.

Крім того, змінами до закону скасовано пільги для народних депутатів, що стосуються перельотів в бізнес-класі.

Також законом скасовано безплатний проїзд народних депутатів усіма видами транспорту.

Цим законопроектом передбачалося скасувати депутатську недоторканність, але народні депутати вирішили виключити цю норму із даного законопроекту і розглянути це питання пізніше.