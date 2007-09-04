Янукович мав тривалу телефонну розмову з Ющенком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що чергова сесія Верховної Ради V скликання проводиться законно і не становить загрози для дестабілізації ситуації напередодні парламентських виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час своєї робочої поїздки до Луганської області.

«Парламент відповідно до Конституції працює до наступного скликання, і порушувати Конституцію не можна. З квітня ми бачили безпрецедентний випадок в історії, коли Президент підписав указ, який дестабілізував роботу інших гілок влади», - сказав він.

Прем`єр-міністр повідомив, що напередодні у нього відбулася тривала телефонна розмова з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, у якій глава держави висловив свій точку зору з питання проведення чергової сесії ВР.

«Але є й інша точка зору. Не може Президент узурпувати законодавчу владу і Ради національної безпеки і оборони. Таких прецедентів немає в жодній демократичній державі. Вони називають себе демократами, а демократами потрібно бути насправді, а не на словах», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає за необхідне створювати в Україні правову державу, забезпечувати стабільність роботи всіх гілок влади.

«Ми не ставимо завдання дестабілізувати ситуацію під час виборчої кампанії і хочемо, щоб ситуація якомога швидше стабілізувалась: працював парламент, аби ситуація в зовнішній і внутрішній політиці була прогнозована, аби не було політиканства, аби була політична культура», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він вважає, що проведення чергової сесії ВР дратує опонентів коаліційної більшості, «бо депутати там говоритимуть всю правду, так як є це насправді, а цього не хотілося б чути. Але вуха 48 мільйонам людей не заткнеш».