Регіонали влаштували біля Тимошенко штовханину

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає мешканців Донбасу не давати використовувати себе у провокаціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила після сьогоднішнього інциденту на подвір’ї лікарні міста Красногорівка Донецької області.

За даними БЮТ, там люди з біло-синьою символікою влаштували штовханину, а також розбили вікно на вхідних дверях медичного закладу.

У центрі штовханини опинилися прихильники БЮТ, які разом з маленькими дітьми прийшли на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, зазначили в прес-службі.

Коментуючи дії прихильників Партії регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «ми намагалися самотужки справитись, коли палили наші намети в Донецьку, коли надходили погрози керівникам наших місцевих штабів».

«Але цього разу ми звернулися до правоохоронних органів з інформацією проти бандитів. Вже порушено кілька кримінальних справ», - повідомила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також розповіла про свою зустріч з молодими людьми, яких увечері 2 вересня жорстоко побили 15 осіб у селі Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області. БЮТівці постраждали за те, що були одягнуті у символіку блоку. Злочинці представились членами Партії регіонів, а один із них назвався працівником Мар`їнського районного відділу внутрішніх справ, сказала вона.

Лідер БЮТ повідомила, що багато лікарів докладають всі свої зусилля і знання для того, щоб відновити здоров’я цих молодих людей. «Але навіть тут знайшовся один з лікарів, який сказав їм: «а що ж ви хотіли отримати, одягнувши одяг з символікою БЮТ? Ви б ще фашистську свастику намалювали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре наголосила на своєму твердому переконанні, що у Донбасі живуть люди, які прагнуть гідного життя. Вона закликала мешканців Донбасу не давати себе використовувати в провокаціях проти донеччан.

«Сьогодні цими провокаціями Партія регіонів намагається зіштовхнути одних донеччан від Партії регіонів з іншими донеччанами - молодими людьми, єдина провина яких у тому, що вони сповідують свої політичні вподобання», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління внутрішніх справ Донецької області офіційно спростовує факт побиття активістів БЮТ з політичних мотивів.

За даними правоохоронців, конфлікт між компаніями, в одній з яких були працівники штабу БЮТ, виник через висловлювання на адресу жінки. Конфлікт переріс у бійку.

Згідно з висновком співробітників міліції, інцидент мав винятково хуліганський характер і жодним чином не пов`язаний з політичною діяльністю активістів БЮТ. За фактом хуліганства, скоєного групою осіб, слідчим відділом Мар’їнського райвідділу міліції порушено кримінальну справу.