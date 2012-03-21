Польський президент запевнив, що Януковича пропустять на стадіон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає відкриття фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Варшаві.

Як повідомляє офіційний Урядовий портал, про це повідомив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Він також підтвердив свою присутність на фінальному матчі Чемпіонату, що пройде в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, М. АЗАРОВ вирушив з візитом до Польщі.