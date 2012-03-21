Польський президент запевнив, що Януковича пропустять на стадіон
23:10, 21 березня 2012Політика
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Він також підтвердив свою присутність на фінальному матчі Євро-2012, що пройде в Києві
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає відкриття фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Варшаві.
Як повідомляє офіційний Урядовий портал, про це повідомив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
Він також підтвердив свою присутність на фінальному матчі Чемпіонату, що пройде в Києві.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, М. АЗАРОВ вирушив з візитом до Польщі.
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