Ющенко готовий відповісти за кожну цифру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політичні сили не спекулювати на соціальних питаннях у ході виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у ході виборчої кампанії кожна політична сила заявляє про наміри додатково виділити десятки мільйонів гривень на фінансування соціальних програм. «Робіть, але візьміть аркуш паперу, підрахуйте і не брешіть людям», - закликав він політиків.

Водночас, глава держави наголосив, що він готовий відповісти за кожну цифру в запропонованих ним соціальних ініціативах.

Президент підкреслив, що підвищення соціальних стандартів у 2008 році є важливим політичним рішенням, яке необхідно буде ухвалити.