Лубченко пропонує винести питання інформаційної безпеки на розгляд РНБО

Голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО надіслав Президенту України, голові Ради національної безпеки та оборони України Віктору ЮЩЕНКУ і секретарю РНБО Івану ПЛЮЩУ Меморандум НСЖУ про становище у національному інформаційному просторі.

Як повідомили УНІАН у НСЖУ, І.ЛУБЧЕНКО від імені секретаріату Спілки вніс пропозицію, щоб проблеми інформаційної безпеки держави були детально проаналізовані з участю представників державних, громадських і наукових кіл на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

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