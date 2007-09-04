Янукович радить думати не про 30 вересня, а про 15 жовтня

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність своєчасної підготовки до зими незалежно від виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході наради з питань соціально-економічного розвитку Луганської області й підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років.

«Я давав вам доручення, й ще раз повторюю. Не дивіться на те, що зараз політичний сезон. Насправді він дуже скоро закінчиться й почнеться зима, а 30 вересня – це рівно два тижні до початку опалювального сезону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до віце-прем`єр-міністра України Володимира РИБАКА, міністра з питань ЖКГ Олександра ПОПОВА й міністра регіонального розвитку та будівництва Володимира ЯЦУБИ.

Глава уряду підкреслив, що підготовка ЖКГ до нового опалювального сезону є їхнім прямим обов`язком.

«Зараз потрібно думати не про 30 вересня, а про 15 жовтня. Й все, що потрібно – зробити своєчасно. Ви зобов`язані це зробити», - додав він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному директору Державної адміністрації залізничного транспорту Володимиру КОЗАКУ забезпечити виконання робіт на об`єктах і підприємствах цієї структури із підготовки до нового опалювального сезону.

Глава уряду також повідомив, що, за його інформацією, в Луганській області й в країні є цілий ряд об`єктів, які «перебувають у дуже складній ситуації, й ряд котельних, де в достатній кількості не заготовлене паливо».