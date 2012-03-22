У посольстві ФРН не розуміють, чому Україна тягне з біометричними паспортами

Керівник консульського відділу Посольства ФРН в Україні Курт ШТЬОКЛЬ-ШТІЛЬФРИД здивований тим, що в Україні так довго не можуть ухвалити закон про біометричні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на засіданні круглого столу на тему: «Башта часу. Світ без обмежень? Правда про візи».

К.ШТЬОКЛЬ-ШТІЛЬФРИД зазначив, що для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС необхідно ухвалити, зокрема, закон про запровадження біометричних паспортів.

«У мене, як юриста, доволі часто виникають питання – чому для цього потрібно так багато часу», - сказав він.

За словами К.ШТЬОКЛЬ-ШТІЛЬФРИДА, після внесення змін до законодавства, важливо, щоб відбулись зміни в практичній площині.

«ЄС буде доволі уважно стежити, яким чином правові врегулювання імплементуватимуться у практичне життя», - додав він.

Крім того, К.ШТЬОКЛЬ-ШТІЛЬФРИД наголосив, що при отриманні шенгенської багаторазової візи необхідно звертатися із заявою до консульства тієї країни, яка є основною метою поїздки. За його словами, візовий відділ при розгляді заяви на отримання візи дуже уважно перевіряє три позиції: мету поїздки, можливості фінансування цієї поїздки і готовність повернутися. «Така перевірка може бути доволі ґрунтовною, і не всі таку перевірку охоче сприймають, особливо аспект щодо можливості фінансування, який включає в себе наявність банківського рахунку», - сказав К.ШТЬОКЛЬ-ШТІЛЬФРИД.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 вересня 2011 року прийняла в цілому Закон "Про документи, що засвідчують особу і підтверджуючих громадянство України".

21 жовтня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон “Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України”, наголошуючи при цьому на порушенні конституційних гарантій і міжнародних стандартів, а також на істотному збільшенні витрат держбюджету й окремих громадян.

27 лютого 2012 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що 14 лютого законопроект про біометричні паспорті був схвалений на засіданні Кабінету міністрів України, він адаптований до стандартів ЄС і до кінця березня буде схвалений парламентом.