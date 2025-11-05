Як пояснив Демченко, нова система передбачає внесення до бази біометричних даних не тільки дорослих, а й дітей.

Євросоюз запроваджує систему в'їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх іноземців, зокрема й українців, які перетинають Шенгенську зону.

Однак, як розповів в інтерв'ю РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, жодних нових або додаткових документів українцям перед поїздкою до країн Євросоюзу не знадобляться.

Як пояснив Демченко, нова система передбачає внесення в базу біометричних даних: відбитків пальців, зображення обличчя, паспортних даних, а також даних про перетин кордону.

Видання зазначило, що відбитки пальців не братимуть у дітей віком до 12 років, проте знімок обличчя робитимуть усім. У разі відмови надавати біометричні дані перетнути кордон не дозволять.

За словами спікера, це все робиться для того, щоб уникнути використання підроблених документів.

Щодо безвізового перебування в країнах ЄС, Демченко зазначив, що все залишилося без змін, тільки обов'язкова наявність біометричного закордонного паспорта.

Українці та система в'їзду-виїзду EES

28 жовтня на всіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні почала працювати нова система в'їзду та виїзду - Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних.

EES спочатку почала працювати 12 жовтня в пункті пропуску "Берегшурань - Лужанка". З 21 жовтня українці мали залишати відбитки пальців на пункті пропуску "Захонь-Чоп".

