Російська Федерація і Туреччина намагаються домовитися про збереження обсягів поставок газу від ПАТ "Газпром" у рамках переговорів про продовження двох великих угод. Контракти на сукупні поставки в обсязі до 21,75 млрд кубометрів на рік закінчуються 31 грудня.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Москва й Анкара ведуть переговори про збереження річного обсягу поставок на рівні близько 22 млрд кубометрів.

Аналітики ставлять під сумнів майбутнє поставок російського газу до Туреччини на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка прагне обмежити закупівлі енергоресурсів, що допомагають Кремлю фінансувати війну проти України. Після введення США минулого місяця санкцій щодо двох найбільших нафтовидобувних компаній Росії турецькі НПЗ почали скорочувати імпорт російської нафти.

Турецький ринок став рятувальним кругом для "Газпрому", який практично втратив європейський ринок газу після того, як війна викликала прагнення до диверсифікації поставок. Це має дати Туреччині важелі для переговорів про знижки під час продовження договорів на постачання.

За підрахунками Bloomberg на основі даних національного регулятора енергетики EMRA, минулого року "Газпром" поставив до Туреччини 21,6 млрд кубометрів газу. Ці обсяги зробили Анкару другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу після Китаю, що допомогло підтримати фінансові результати "Газпрому" за рік.

На тлі поступової відмови Євросоюзу від російського газу, його експорт на територію країн-членів блоку оновлює багаторічні мінімуми.

3 листопада стало відомо, що експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми більш ніж за 50 років. Так, за 10 місяців поточного року "Газпром" прокачав європейським клієнтам 14,7 млрд кубометрів. Таким чином, експорт російського газу до Європи обвалився на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

