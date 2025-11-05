Одна з жінок розповіла, що їй та іншим учасникам не дали вибору, чи працювати їм на фабриці дронів.

Росія обманом заманює африканських жінок у країну під виглядом працевлаштування у сфері будівництва та обслуговування, а потім переводить на виробничі лінії дронів. Як пише BBC, за деякими оцінками, понад 1000 жінок з усієї Африки були завербовані для роботи на збройових заводах у Спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані - одному з центрів виробництва безпілотників Shahed-136.

Одна з учасниць програми, 23-річна Адау з Південного Судану, розповіла виданню про свій досвід роботи.

Жінка розповіла, що зв'язалася з організаторами програми, і її попросили заповнити анкету, вказавши своє ім'я, вік і причину, через яку вона хоче влаштуватися на роботу в "Алабугу". Її також попросили вибрати три галузі, в яких вона хотіла б працювати. Адау каже, що насамперед обрала професію машиніста баштового крана.

У березні минулого року вона нарешті дісталася Росії:

"Коли я вперше приїхала туди, було дуже холодно, я просто ненавиділа це місце. Ми їхали наприкінці зими. Щойно ми вийшли з аеропорту, було дуже холодно".

Перші відвідини Алабуги справили на неї гарне враження. Адау три місяці відвідувала мовні курси, перш ніж приступити до роботи. Саме тоді справи пішли шкереберть. Вона каже, що їй та іншим учасникам не дали вибору, чи працювати їм на фабриці дронів.

"Ми всі погодилися працювати в технічних галузях - виробничий оператор, логіст, оператор баштового крана - але в підсумку всі опинилися на фабриці дронів", - каже вона.

Вони підписали угоди про нерозголошення (NDA), тому навіть не могли обговорювати свою роботу з сім'ями:

"Ми отримали форму, навіть не знаючи, що будемо робити. З першого ж дня нас відвезли на завод із виробництва дронів. Ми зайшли туди і побачили всюди дрони і людей, які працюють. Потім нас розвели по робочих місцях".

Адау розповідає, що прийняла рішення звільнитися, оскільки "хотіла зробити в житті щось більше, ніж робота на заводі з виробництва дронів".

Вона подала повідомлення про звільнення, але їй сказали, що термін повідомлення становить два тижні, протягом яких вона має працювати. У цей час вона пофарбувала корпус дронів хімікатами, які, за її словами, обпекли їй шкіру.

"Коли я повернулася додому, я перевірила свою шкіру, і вона почала лущитися. Ми наділи захисний одяг, білі тканинні комбінезони, але хімікати все одно проходили крізь них".

Після того, як Адау подала заяву про звільнення, сім'я відправила їй квиток додому, але, за її словами, багато жінок не можуть дозволити собі оплатити зворотний переліт і зрештою застряють там, особливо тому, що їхня зарплата набагато нижча за заявлену. Адау мала заробляти 600 доларів на місяць, але отримувала лише шосту частину цієї суми.

"Вони віднімали гроші за оренду, уроки російської мови, Wi-Fi, проїзд до роботи, податки. А ще вони сказали, що якщо ми пропустимо робочий день, вони віднімуть 50 доларів. Якщо ми активуємо пожежну сигналізацію під час приготування їжі, вони вирахують 60 доларів. Якщо ми не здамо домашнє завдання з російської мови або пропустимо заняття, вони віднімуть із нашої зарплати", - поділилася вона.

Російські "Шахеди" - новини

За даними ЗМІ, Росія 2025 рокузапустила понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" і їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а за даними української розвідки, до кінця 2025 року Росія може виготовити близько 79 тисяч таких апаратів.

