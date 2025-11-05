Передбачається, що стягувач боргу зможе швидше отримати інформацію та накласти арешт на майно боржника.

Верховна Рада у вівторок, 4 листопада, прийняла за основу законопроєкт 14005, який спрощує виконавче провадження через цифровізацію.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, за прийняття закону за основу з доопрацюванням положень проголосували 236 народних депутатів.

Документ має на меті заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу.

Передбачається, що стягувач боргу зможе швидше отримати інформацію та накласти арешт на майно боржника. Таким чином, боржник не зможе його продати або переписати на іншу людину, поки не розрахується.

Що повинні впровадити:

розширити можливості автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема для інтеграції з деякими структурами (державні органи, банки, фінансові установи та небанківські надавачі платіжних послуг);

впровадити взаємодію Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами;

встановити, що під час звернення особи щодо відчуження або застави майна боржника наявність його даних у Єдиному реєстрі буде підставою для відмови у таких діях (крім випадків, передбачених законом).

Законопроєкт передбачає, що якщо на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть кошти, які підлягають стягненню, система автоматично сформує повідомлення про погашення заборгованості. Таким чином, дані про боржника буде виключено з Єдиного реєстру боржників.

Раніше у Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалили проєкт постанови, який дозволяє відключати світло підприємствам-боржникам, навіть якщо вони мають ухвалу суду щодо заборони вчинення такої дії.

У НКРЕКП кажуть, що непобутові споживачі "‎занадто часто"‎ судяться з енергетиками. Регулятор вважає, що нова ініціатива може покращити платіжну дисципліну непобутових споживачів, зокрема бізнесу.

Нагадаємо, на початку російсько-української війни уряд заборонив відключення побутових споживачів від електроенергії, а також нарахування та стягнення пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

