В Україні побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року, оскільки Росія кинула всі сили на захоплення міста. Українські бійці розповіли Bild про критичну ситуацію під Покровськом і Мирноградом, де тривають запеклі бої.

За даними співрозмовників видання із ЗСУ, російські війська прорвалися в межі Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів. Офіційно в Україні стверджують, що місто "утримується", а російська армія відступає, проте в реальності, за словами українських військових, ситуація виглядає інакше, пише Bild.

"Путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація вкрай важка. Ми втратили 80 відсотків міста, все ще боремося за 20 відсотків, але й там програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, вони фактично оточені", - сказав у розмові з Bild високопоставлений офіцер ЗСУ.

Інший військовий, який бере участь в обороні Мирнограда, підтверджує його слова.

"Навіть якби ми отримали наказ на відхід, ми, ймовірно, не вижили б. Найімовірніше, ніхто з нас не добереться до Родинського живим. Краще залишитися на позиції й дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон", - зазначив він.

Ситуація схожа на Бахмут

Як зазначають у Bild, багато хто порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент України, всупереч порадам генералів, довго не давав наказу про відступ.

"Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія перебуває в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо", - сказав у розмові з BILD український дипломат.

Водночас прихильники президента вважають, що продовження оборони має, зокрема, політичні мотиви, оскільки Київ побоюється, що втрата Покровська може сприйматися як символічна поразка у Вашингтоні.

Покровськ - що відбувається в місті

Українські військові зазначають, що російська армія в Покровську має подвійну перевагу: як за чисельністю, так і за перевагою в повітрі, оскільки Україна не в змозі протистояти безлічі російських дронів.

При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ. Це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Те ж саме стосується ротації військ і евакуації поранених.

