Біткоїн пішов у круте піке: до якої позначки може впасти криптовалюта

Вартість біткоїна впала на 7,4%, уперше з червня опустившись нижче позначки в 100 000 доларів.

Біткойн знову впав. Криптовалюта втратила 7,4% і вперше з червня опустилася нижче за позначку в 100 000 доларів, що більш ніж на 20% нижче рекорду, досягнутого місяць тому.

Видання Bloomberg пише, що на відміну від каскадних обвалів, які спричинили жовтневий крах, нинішнє падіння викликане постійними продажами на спотовому ринку. Це знаменує собою відхід від моделі, до якої криптовалютні трейдери звикли останнім часом.

За словами глави 10x Research Маркуса Тілена, за останній місяць довгострокові власники біткойнів продали близько 400 000 монет, що призвело до ліквідації близько 45 мільярдів доларів і порушило баланс ринку.

Відео дня

"За останній місяць було реактивовано понад 319 000 біткойнів, здебільшого з монет, які зберігалися від шести до дванадцяти місяців, що свідчить про фіксацію прибутку з середини липня", - сказав Ветле Лунде, керівник відділу досліджень K33.

Якщо жовтневий обвал був пов'язаний з вимушеним продажем, то поточне падіння може відображати щось більш тверезе - втрату впевненості. За словами Тілена, зростаючий дисбаланс між довгостроковими утримувачами, які позбуваються біткойнів, і новими покупцями, що вступають у гру, починає формувати напрямок ринку, а не тільки настрої.

На початку цього року Тілен зазначив, що "мегакити" - організації, які володіють від 1000 до 10 000 біткойнів - почали скидати великі обсяги. При цьому він вказав, що після краху 10 жовтня загальний попит на криптовалюту ослаб. Загалом накопичення з боку учасників, які володіють від 100 до 1000 біткойнів, різко скоротилося.

Дивлячись у майбутнє, Тілен попереджає, що падіння може тривати до наступної весни. Він не пророкує катастрофічного падіння, але бачить можливість подальшого зниження.

"Я не вірю в циклічність, але я припускаю, що ми ніби консолідуємося і, можливо, опустимося ще трохи нижче. 85 000 доларів - це мій максимальний цільовий рівень падіння", - сказав Тілен.

Втім, після радикального падіння головна криптомонета встигла трохи зрости. За даними біржі Binance, станом на 9:40 5 жовтня один біткоїн торгувався на рівні 101679,38 долара. Таким чином, в Україні криптовалюта коштує 4 289 437,55 гривні за монету.

Курс біткоїна - останні новини

Біткойн сягнув рекордного рівня в 126 251 долар 6 жовтня. 10 жовтня 2025 року ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів, до якого призвели заява президента США Дональда Трампа про введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

Загальні втрати перевищили 7,4 мільярда доларів. Через кілька днів більшість основних криптовалют почали відновлювати свої позиції.

13 жовтня вранці в Лондоні біткоїн торгувався за ціною близько 115 000 доларів, після того як 10 жовтня в США його курс опустився нижче 105 000 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: