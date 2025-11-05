Найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ.

Росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику. Українські бійці розповіли виданню DW про те, що відбувається в місті, та якими можуть бути наслідки від падіння Покровська.

Основною проблемою є інфільтрація

За словами пілота дрона, росіяни поступово проникають у місто, і відстежити їх усіх неможливо. Вони проникають у місто поодинці або парами, прикидаючись цивільними особами і залишаючись непоміченими протягом декількох місяців.

"За моїми спостереженнями, основною проблемою є інфільтрація. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільна особа", - сказав розвідник, який перебуває в місті

Він розповів DW, що російські війська наступають на Покровськ з великою кількістю дронів і плануючих бомб. За допомогою дронів вони влаштовують засідки, заважають логістиці українських військ і знищують будь-які укриття своїми бомбами.

Перевага Росії в повітрі

Як пише DW, українські військові вважають, що російська армія в Покровську має подвійну перевагу: як за чисельністю, так і за перевагою в повітрі, оскільки Україна не в змозі протистояти безлічі російських дронів.

"Через безпілотники ми не можемо перемістити наші засоби ППО ближче до лінії фронту. В іншому випадку це дороге обладнання буде знищено. А у нас самих немає достатньої кількості літаків, щоб збивати російські бомбардувальники Сухой", - сказав один зі співрозмовників DW.

При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ. Це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Те ж саме стосується ротації військ та евакуації поранених.

Занадто довго добиратися до позицій

"Логістика все ще функціонує, але це дуже ризиковано. Більшість підрозділів просуваються пішки. Деяким доводиться долати десятки кілометрів, щоб дістатися до своїх позицій. Гуманітарна допомога доставляється за допомогою дронів", - сказав розвідник у Покровську.

Наземні роботи могли доставляти основні припаси, але вони також були мішенню для російських дронів.

"Доступ до позицій дуже ускладнений. Залишився тільки один або два наземні маршрути, і один із них піддається постійному обстрілу", - сказав пілот дрона, дислокованого на околиці міста Мирноград.

Крім того, українські пілоти дронів тепер повинні утримувати свої позиції протягом 30-40 днів. Багато хто відмовлявся займати позиції на околицях Мирнограда, оскільки там вони могли опинитися в оточенні росіян, пише DW.

Втрата Покровська буде дуже болючою

Як розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула, у разі захоплення Покровськ став би основною базою для російських військ. Вони просунулися б на територію з висотними будівлями і густо забудованими районами, де можна було б розмістити тисячі солдатів. Одночасно з цим позиції українських пілотів безпілотників, а також позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби та розвідки довелося б перенести в лісові райони.

"Втрата Покровська буде дуже болючою, тому я дуже сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав український офіцер. "Укріплення готові. Така фортеця, як Покровськ, з висотними будівлями, височинами і великою кількістю бетону, не має собі рівних. Це місто, в принципі, можна легко захистити".

Український військовий експерт, який побажав залишитися анонімним, переконаний, що російське керівництво наказало армії захопити Донецьку область. Він додав, що Кремль хоче вести переговори з Україною та її західними союзниками з позиції сили:

"Покровськ вважається частиною цієї операції, мета якої - поставити під повний контроль Росії шосе, що з'єднує міста Бахмут, Часів Яр, Костянтинівку і Покровськ. Потім росіяни могли б просунутися далі в бік Павлограда в Дніпропетровській області... Ось чому навколо Покровська йдуть такі запеклі бої".

В інтерв'ю DW військовий експерт Маркус Райснер зазначив, що ситуація навколо Покровська неухильно погіршується вже кілька тижнів.

"Не дивлячись на успіх України у відбитті спроби прориву на північ від Покровська, ми перебуваємо в ситуації, коли тиск з боку Росії посилився настільки, що вона може вторгнутися, зокрема, в південні райони міста", - сказав Райснер. "У принципі, ми побачимо той самий розвиток подій, який ми неодноразово спостерігали останніми місяцями і роками в боротьбі за важливі міста, про які ми вже забули".

Ситуація в Покровську - що там відбувається

Як розповів старший сержант взводу БпАК бригадної розвідроти 42 ОМБР Рон, росіяни націлені взяти Покровськ у "клішні" і сконцентрували на його напрямку 170 тисяч військових.

Водночас біля Покровська українським військовим вдалося частково відкинути ворога і створити логістичний коридор. За словами представника 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Сергія Окішева, основна мета Сил оборони - ще більше посунути росіян саме на північно-східних околицях.

