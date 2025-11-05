Також була спалена радіолокаційна станція з числа засобів ППО російських окупантів.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України успішно уразили російську транспортно-заряджальну машину для запуску ракет "Іскандер". Про це повідомляють ССО ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 4 жовтня внаслідок спільних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій та повстанського руху "Черная Искра" було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер". Ураження сталося поблизу села Овсянникове, Курська область РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили українські військові, ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Відео дня

Ураження інших ворожих засобів

Також ССО та представники "Черная Искра" спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".

"РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування", - сказано у повідомленні.

Як наголосили в ССО, спецпризначенці продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах.

Загроза російських ракет для України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти під час масованих повітряних атаки проти України активно застосовують крилаті ракети "Іскандер-К" і балістичні ракети "Іскандер-М".

За даними медіа, у ніч проти 16 жовтня російські загарбники запустили рекордну за один раз кількість балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23 по території України з початку 2025 року. Зокрема, було зафіксовано запуск 26 ракет.

У жовтні заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський відзначив, що фіксується більше влучань після запуску російських ракет, оскільки росіяни їх модернізують.

Вас також можуть зацікавити новини: