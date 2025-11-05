У червні-листопаді службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

Посадовицю філії державного підприємства "Енергоатом" викрили на систематичному хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Зазначається, що сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт.

В НАБУ відмітили, що у червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол.). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів "Енергоатому" проводилися обшуки. Тоді в "Енергоатомі" повідомили, що компанія "має нульову толерантність до корупції".

"Енергоатом" - останні новини

У серпні наглядова рада акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом" звільнила Петра Котіна з посади в.о голови правління компанії.

Під час керівництва Котіна регулярно зʼявлялись корупційні скандали, пов’язані з діяльністю підприємства. Наприкінці 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував контрагента "Енергоатома", якого підозрювали у розкраданні 100 млн грн.

Також у грудні минулого року повідомлялося про скандал із закупівлею труб за завищеними цінами.

