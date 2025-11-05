У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 5 листопада

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 5 листопада, зріс на 5 копійок і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився без змін і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в середу залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 5 листопада також залишився без змін і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 5 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. При цьому по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,33 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках 5 листопада зріс на 2 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні впав на 2 копійки і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

