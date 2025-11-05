За словами військового, тактика ведення війни в Україні змінюється щотижня.

Союзники по НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт в Європі", якщо суттєво не прискорять темпи розвитку систем озброєння. Таку думку висловив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман під час конференції Defence IQ International Fighter, цитує Breaking Defense.

"Якщо ми не зможемо розвиватися швидшими темпами, якщо не зможемо впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна, ми можемо програти майбутню війну з Росією", - попередив він.

За словами Вікмана, те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка навчається найшвидше".

Коли він почав говорити про темпи технологічних змін, які спостерігаються впродовж війни, командувач наголосив:

"Тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано".

Вікман додав, що для того, аби забезпечити "готовність до майбутніх загроз", військово-повітряні сили, промисловість та наукові кола мають налагодити тіснішу співпрацю.

"Я не говорю про партнерство в мирний час. ... Я говорю про здатність до військових операцій", - уточнив командувач.

За його словами, шведські ВПС інтегрують таку модель в межах впровадження в експлуатацію платформи раннього повітряного попередження та контролю (AEW&C) S 106 GlobalEye виробництва Saab.

Ключовим елементом оперативного планування GlobalEye є "розробницька група", до якої входять представники промисловості, наукових кіл та дослідницьких установ, що працюють у підрозділі GlobalEye шведських ВПС, додав Вікман.

"Промисловість та наукові кола повинні бути інтегровані в нашу організацію в умовах війни, розміщені в одному місці, наділені повноваженнями та підзвітні командиру", - підсумував командувач.

Загроза РФ для країн НАТО - останні новини

Раніше Business Insider писав, що країни НАТО зараз абсолютно не готові до боротьби з ворожими дронами. Зокрема міністр оборони Бельгії Тео Франкен, коментуючи проліт невідомих безпілотників над країною, наголосив, що це був не просто проліт над територією Бельгії, а шпигунство за авіабазою.

"Технологічна революція в цій галузі величезна. Ми відстали, тому що роками стояли на місці. Зараз ми намагаємося надолужити згаяне, але це потребує часу", - зауважив він.

Водночас видання Welt повідомляло, що у НАТО розробили план оборони на 4400 сторінок для війни з Росією. За словами експертів, небезпека російського нападу значно зросте після завершення війни в Україні.

"Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні. Але небезпека нападу на територію НАТО, особливо в країнах Балтії, стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Ми вже перебуваємо у "Фазі нуль" - попередив колишній високопоставлений генерал НАТО.

